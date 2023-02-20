7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها تقديم الأهلى شكوى للكاف ضد الهلال السودانى، واعتزال فادى نجاح، وتصدر لاعبى الاسكواش التصنيف العالمى.

الزمالك يحسم موقف الونش من رحلة تونس الأربعاء المقبل

يحسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، موقف محمود حمدى الونش مدافع الفريق من السفر مع بعثة الفريق إلى تونس الأربعاء المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة الترجى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

تقدم النادي الأهلى صباح اليوم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني؛ بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافى كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التى جمعت الفريقين السبت الماضي فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال.. جاء في شكوى الأهلي:

فادي نجاح لاعب المقاولون العرب يعلن اعتزال كرة القدم أعلن فادي نجاح، مدافع فريق المقاولون العرب، اعتزاله كرة القدم، وكتب فادى نجاح عبر حسابه الشخصي على تويتر، "الحمد لله أعلن اعتزالى لعب كرة القدم الاحترافية، والانتقال للعيش مع أسرتى فى النمسا.. سعيد بمسيرتي بداية من نادي المنصورة كناشئ ثم حرس الحدود، بتروجت، سموحة، الانتاج الحربي ثم إنبي ونهاية بالمقاولون العرب".

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة أسوان غداً بالدورى، بديلا لزميله محمد هانى الذى شارك أساسياً فى مباراة الهلال السودانى التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد فى دورى أبطال أفريقيا.

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تونس الخميس المقبل، استعداداً لمواجهة الترجى المقرر لها السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لا يمانع رحيل المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق لصفوف بشكتاش التركى مقابل إنهاء الاتفاق على التعاقد مع موليكا فى فترة الانتقالات الصيفية.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اللاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.