شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا لـ عمر جابر ومصطفى شلبى فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية لكل من عمر جابر ومصطفى شلبي ثنائي الفريق خلال مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

وشرح فيريرا لعمر جابر بعض المهام الفنية المطلوبة منه على المستويين الدفاعي والهجومي، فيما تحدث المدير الفني مع مصطفى شلبي عن ضرورة النقل السريع للكرة وإتقان التمريرات الطولية .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سفر بعثة الأبيض إلى تونس يوم الخميس المقبل استعدادا لخوض لقاء الترجي المرتقب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له السبت المقبل.