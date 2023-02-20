فيريرا يتأكد من جاهزية أحمد فتوح قبل مواجهة الترجى التونسى

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الاطمئنان على أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، على هامش مران اليوم السبت الذي اقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا للقاء الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

وتعافى أحمد فتوح من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن مباريات الزمالك الأخيرة محليا وأفريقيا.

وانتهى فتوح من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الأخيرة، وأصبح لائقًا من الناحية الطبية والبدنية من أجل العودة لمباريات الفريق المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فى سياق متصل، رصد مجلس إدارة نادى الزمالك مكافآت خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على فريق الترجى التونسى، فى المباراة المقبلة، والمقرر لها يوم السبت، بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الترجي فى تونس، حتى ينعش الفريق آمال التأهل لدور الثمانية، خاصة بعد خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائرى، فى القاهرة، ثم التعادل سلبيًا مع المريخ السودانى فى ليبيا.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.