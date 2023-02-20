شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب أفريقيا الوسطى في مواجهة نظيره الأوغندي بكأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سباستيان نجاتو المدير الفني لمنتخب أفريقيا الوسطى للشباب تحت 20 سنة، عن تشكيلة فريقه أمام أوغندا، المقرر لها في تمام الرابعة عصر اليوم، في إطار مشاركتهما ببطولة كأس أمم أفريقيا لمرحلتهما السنية.

حراسة المرمى.. موريل ستيفان

خط الدفاع.. فيلانسي فيرلي وليونس روميو نامبيما وتورى جونسون مامفينا وبوريس جببينو.

خط الوسط.. ومصطفى جيمى وفانويل فرانك كويكوجى وروفوس بيتو وكريستين بانام.

خط الهجوم.. وأنجيلو جلابازي ووألبان ستيفان.

بينما يجلس على دكة البدلاء كلًا من: نوح أتو زاندانجا وستيفان كاييمبا ورونالدو لوبو زى وشادراك دجيندو ولو ميزيريكوردو أيومبي وميسي بانجافولو وجورديلان دومبى كيليبوي وجوفينال ستيفين بوجي وروميو واجولى وتوني مارلي بياكولو.