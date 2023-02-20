شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب أوغندا لكرة القدم تحت 20 سنة يعلن تشكيل فريقه أمام أفريقيا الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جاكسون ماينجا المدير الفني لمنتخب أوغندا للشباب تحت 20 سنة، تشكيل مباراة فريقه أمام أفريقيا الوسطى، المقرر لها تمام الرابعة عصر اليوم الإثنين، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، في إطار مشاركتهما في بطولة كأس أمم أفريقيا لمرحلتهما السنية.

حراسة المرمى.. عبدو ماجادا

خط الدفاع..روجارز توراش ووإسما موجولوسي وتايتاس سيماتيمبا وترافيس موتيابه.

خط الوسط.. إبراهيم جمعة وچون بول ديمبى وهارونا لوكواغو وأيڤان إيريني إمبابازي.

خط الهجوم.. وأبولو كاجوجوي وروچاز موجيشا.

ويجلس على دكة البدلاء كلًا من: شامران كاميا وچاستين أوبيرو ورونالد مادوي وايمانويل موكيسا وعيسى بوجيمبي وفرانك كاتونجولي وسعيدي مايانجا وعمر لوتالو وحكيم موتيبي وباتريك جوناه كاكاندي.