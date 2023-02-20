كيف يستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة نيجيريا فى أمم أفريقيا؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للشباب لخوض ثاني لقاءاته بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام منتخب نيجيريا، مساء بعد غد، الأربعاء، وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: كيف انتهت مباراة الفراعنة الصغار مع موزمبيق؟

ج: استهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بتعادله سلبيًا أمام منتخب موزمبيق.

س: ما هو ترتيب مجموعة الفراعنة بعد نهاية الجولة الأولى؟

ج: اعتلى منتخب السنغال للشباب صدارة المجموعة الأولى في بطولة أمم أفريقيا للشباب والتي تحتضنها مصر فى الوقت الحالي، بعد الفوز على نيجيريا بهدف نظيف، فيما يأتي منتخب مصر فى المركز الثاني بنقطة وحيدة، وبعدها موزمبيق فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ثم نيجيريا فى المركز الرابع والأخير دون نقاط.

س: ماهو موعد مباراة مصر ونيجيريا؟

ج: من المقرر أن تنطلق مواجهة منتخب مصر أمام نظيره النيجيري فى السابعة مساء الأربعاء المقبل.

س: ماذا يحتاج منتخب مصر من مباراة نيجيريا؟

ج: أصبح لزامًا على المنتخب المصري الفوز فى تلك المباراة، حتى يُبقي على آماله فى التأهل للدور المقبل من البطولة، فنظام البطولة يُتيح تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ومنتخبين من ذوى المركز الثالث، وبعد ذلك تُستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب

س: ما هى مجموعات بطولة أمم أفريقيا للشباب؟

ج: يقع الفراعنة الصغار في المجموعة الأولى مع السنغال ونيجيريا وموزمبيق، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، فى حين ينافس فى المجموعة الثالثة بنين وزامبيا وجامبيا وتونس.

س: متى تطبق تقنية الفار في البطولة؟

ج: تطبق تقنية الفيديو في البطولة بداية من دور ربع النهائي، بينما تقام البطولة على استادات القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس، على أن يلعب منتخب مصر مبارياته على استاد القاهرة.

س: ماذا ينتظر الفائز بكأس الأمم الأفريقية؟

ج: يتأهل المنتخب الفائز بالبطولة الأفريقية إلى كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 عاما، المقرر إقامتها فى إندونيسيا في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

س: ماهى القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر؟

ج: تنقل البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس عبر البث الأرضي بجانب قنوات بي إن سبورتس الفضائية.

س: ماهى قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة؟

ج: حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، أحمد رضا، إياد العسقلاني، إسلام عبد الله المتولي، كريم الديبس رأفت خليل، خالد عوض، محمود أحمد مرسي.

خط الوسط: محمد فارس، طارق علاء، عمر الساعي، ماجد هاني، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد نادر حواش، يوسف العزب.

الهجوم: صلاح باشا، أحمد شريف، يوسف حسن، بلال مظهر.

س: كم مرة توج منتخب مصر باللقب؟

ج: وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب فى تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل شباب الفراعنة على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).