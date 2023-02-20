شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتابع تدريبات مدرسة الكرة بالمصرى بصحبة نجوم الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، خلال وجوده بفرع النادي المصري (الضواحي 1- النادي الاجتماعي)، على زيارة تدريبات مدرسة الكرة بالنادي المصري والتى يقودها ياسر عزت، وذلك بصحبة عدد من نجوم الفريق الأول.

والتقط العميد الصور التذكارية مع براعم المدرسة وأولياء أمورهم، وكذلك أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي للمدرسة، وأشاد بالمظهر المشرف لهؤلاء البراعم والجهد المبذول من إدارة النادي المصري والكابتن ياسر عزت من أجل ظهورهم بهذا المظهر المشرف للقلعة الخضراء.

واستعان الجهاز الفني بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، بمباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي جمعت الفريقين أمس الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق السماوي، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين بيراميدز والمصري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 بالدوري، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بيراميدز والمصري قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأصدر النادي المصري بيانا رسميا للرد على الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عن رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

وجاء بيان المصري كالتالي:

تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار عدد من الشائعات والأخبار المغلوطة والمجهله المتعلقة بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك عبر عدد من المواقع الإلكترونية الرياضية وغير الرياضية.

وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الاستقرار الفني والإداري داخل النادي وبناء على ذلك فإن مجلس إدارة النادي المصري يناشد السادة الإعلاميين القائمين على تغطية أخبار النادي بصفة عامة وأخبار الفريق الأول بصفة خاصة بتحري الدقة فيما يتم نشره عن النادي.

وكذلك الابتعاد عن الشائعات التي من شأنها الإضرار بالنادي وإثارة البلبلة داخل الأوساط الجماهيرية التي تضرب المثل في الوقوف جنبا إلى جنب مع إدارة النادي والجهاز الفني حرصا منها على إرساء دعائم الاستقرار بالقلعة الخضراء.

وتهيب إدارة المصري، بكافة السادة الإعلاميين الاعتماد فقط على الحسابات الرسمية الخاصة بالنادي على كافة مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات المتعلقة بالنادي ، وكذلك السيد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي وذلك باعتباره المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي.