شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى على رأس قائمة الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الإسماعيلى، بقيادة أحمد حسام ميدو اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غداً الثلاثاء باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ودخل الدراويش معسكرا مغلقا بفندق النادى منذ أمس، الأحد، استعداداً للمباراة التي يتطلع فيها لتحقيق انتصار جديد يعيد تصحيح موقعه في جدول الدوري .

وأعلن ميدو قائمة الإسماعيلى التي تستعد لمواجهة غزل المحلة، وشهدت عودة عبد الرحمن مجدى صانع العاب الفريق لأول مرة منذ فترة طويلة بعد تمديد تعاقده مع الدراويش وانتهاء ازمته.

وضمت القائمة كلا من: "محمد فوزي ، محمد كوكو ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد نصر ، احمد محسن ، محمد دسوقي ، كريم عرفات كريم الديب ، محمد بيومي ، عماد حمدي ، محمد مخلوف ،سيرجي اكا، محمد حسن ، محمد عبد السميع ، أحمد مدبولي ، عبد الرحمن مجدي ، محمد الشامي ، ياو انور ، فراس شواط ، حسن صابر".

وكانت لجنة رابطة الأندية المحترفة، قد قررت تأجيل مباراة الإسماعيلي والأهلي فى افتتاحية الدور الثاني من عمر المسابقة المحلية بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية