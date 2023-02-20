فيريرا يركز على الجانب البدني في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على الجانب البدني خلال تدريبات اليوم الاثنين، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الترجي بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تضمنت الإطالات والركض حول الملعب قبل أداء تدريبات بالأدوات الرياضية التي أحضرها الجهاز الفني إلى ملعب النادي.

تعليمات خاصة لثنائي الزمالك

ومنح فيريرا، تعليمات فنية لكل من عمر جابر ومصطفى شلبي ثنائي الفريق خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لخوض مباراة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

وشرح البرتغالي لعمر جابر بعض المهام الفنية المطلوبة منه على المستويين الدفاعي والهجومي، فيما تحدث المدير الفني مع مصطفى شلبي عن ضرورة النقل السريع للكرة وإتقان التمريرات الطولية .

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سفر

بعثة الأبيض إلى تونس يوم الخميس المقبل استعدادا لخوض لقاء الترجي المرتقب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم السبت المقبل.

وخاض الفريق مرانه بعد الحصول على راحة من التدريبات لمدة يومين بعد العودة من ليبيا عقب الانتهاء من مباراة المريخ السوداني في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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