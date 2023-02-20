الزمالك يطمئن على جاهزية فتوح

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الاطمئنان على أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

وتعافى أحمد فتوح من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن مباريات الزمالك الأخيرة محليا وأفريقيا.

وانتهى فتوح من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الأخيرة، وأصبح لائقا من الناحية الطبية والبدنية من أجل العودة لمباريات الفريق المقبلة.

وخاض الفريق مرانه بعد الحصول على راحة من التدريبات لمدة يومين بعد العودة من ليبيا عقب الانتهاء من مباراة المريخ السوداني في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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