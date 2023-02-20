موعد مباراة الهلال السعودي اليوم بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الهلال السعودي نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي ، على ملعب ستاد الجنوب بدولة قطر ، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة ، لحساب منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

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ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قنوات beIN Sports AFC 1 HD ، SSC1 HD ، Alkass Five HD.

وتجرى المواجهة الأخرى عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وتجمع الفيصلي السعودي بنظره فولاد الإيراني لحساب منافسات الدور ذاته على ملعب ستاد الثمامة.



دعم الاتحاد السعودي ..

وحرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على

دعم ، الأندية المشاركة من المملكة في منافسات البطولة الآسيوية ، بعد أن توجه إبراهيم بن سليمان القاسم الأمين العام للاتحاد إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الأمس.

وشدد الأمين العام ، على حفاوة الاستقبال من قبل الجانب القطري للأندية السعودية المشاركة وحسن تنظيم الفعاليات القارية.

وتشارك المملكة السعودية بكل من " الشباب، الهلال والفيصلي".

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