رأسيات محمد حمدي سلاح باتشيكو الجديد في بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح الظهير الأيسر محمد حمدي هو السلاح الجديد ضمن الخطة الهجومية للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو في بيراميدز.

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وسجل محمد حمدي هدفًا للمباراة الثانية على التوالي مع بيراميدز بعدما هز شباك فيوتشر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وسجل محمد حمدي ثاني أهدافه تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو الذي يعمل على استغلال التمركزات الهجومية والضربات الرأسية

لظهيره الأيسر.

وسجل الظهير الأيسر لنادي بيراميدز هدفين أمام كل من إنبي بالدوري المصري وفيوتشر في الكونفدرالية بضربة رأسية.

ورغم قصر قامته إذ يبلغ طوله 170 سم إلا أن محمد حمدي أصبح السلاح الجديد للمدرب البرتغالي في بيراميدز لتهديد مرمى الخصوم.

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