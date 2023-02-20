موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جيسفالدو فيريرا لمواجهة قوية مع نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقع الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا بجوار الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.

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موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

من المقرر أن يلتقي فريقي الزمالك والترجي التونسي يوم السبت المقبل الموافق 25 فبراير 2023، في المباراة التي يحتضنها ستاد رادس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق.

خط الوسط: دونجا - سيف جعفر - سيد عبدالله نيمار- شيكابالا - أحمد

سيد زيزو.

الهجوم: سيف الجزيري.

وكان الزمالك قد خسر في الجولة الأولي مع شباب بلوزداد الجزائري، كما تعادل في الجولة الثانية مع فريق المريخ السوداني بدون أهداف.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

يحل الزمالك في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة بعد خسارته من شباب بلوزداد في القاهرة وتعادله سلبيًا مع المريخ خارج ملعبه، ويحتل شباب بلوزداد المركز الأول في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويأتي الترجي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، أما المريخ يأتي في المركز الثالث برصيد نقطة وحيد.

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