كاف يعلن أسماء حكام مباراتي أمم أفريقيا تحت 20 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" طاقم تحكيم مباراة أفريقيا الوسطى وأوغندا، التي تقام في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين، في إطار مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة، للجنوب أفريقي "أكونا زينيث" ويعاونه "فاناتا إدريسا" من مالي، ويارا عاطف من مصر، وحكم رابع محمود ناجي من مصر.

بينما تم إسناد إدارة مباراة جنوب السودان والكونغو، المقرر لها السابعة مساء اليوم الاثنين، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد، لطاقم تحكيم مغربي بقيادة المُحكمة "بشرى كربوبي" وتعاونها "فاتحة جرمومي" و"سكينة حامدي"، وحكم رابع الإيفواري "دييرو حميدو".

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