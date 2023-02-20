الزمالك يبدأ تدريباته استعدادًا لملاقاة الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي لحساب منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

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كان جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب العودة من ليبيا وخوض مباراة المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي حسمتها نتيجة التعادل السلبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها

ترتيب المجموعة ..

يوم السبت المقبل ، على ملعب رادس في تونس.

ويشارك الزمالك في المنافسات الأفريقية بالمجموعة الرابعة رفقة أندية "الترجي التونسي ، المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري".

وجاء ترتيب المجموعة كما يلي ..

الترجي في صدارة المنافسات برصيد 6 نقاط.

شباب بلوزداد وصيفًا بـ 3 نقاط.

الزمالك ثالثًا بنقطة وحيدة .

المريخ السوداني رابعًا وأخيرًا بنقطة أيضًا.

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