موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي مساء يوم السبت المقبل لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ومن المقرر إقامة اللقاء على ملعب الأهلي وي بالسلام ، مذاعا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي للفعاليات الأفريقية للأندية بصورة حصرية.

كان الأهلي قد تعرض للخسارة الجولة الماضية خارج ملعبه أمام الهلال السوداني بهدف من دون رد ، بينما تأجلت مواجهة الجولة الأولى للأهلي أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب ، والتي اختتمها

الاجتماع الأمني للمباراة ..

الأهلي محتلاً الترتيب الرابع.

كان الأهلي قد أعلن أخيرًا ، موافقة الجهات الأمنية على التواجد الجماهيري في مدرجات ملعب السلام ، بعدد يقدر بـ 10 آلاف مشجع.

ويستعد الأهلي لملاقاة أسوان غدًا على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة 19 للدوري ، عند الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا .

ويحتل الأحمر صدارة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد خوض 15 لقاء.

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