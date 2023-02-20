ليفربول يسعى لتجنب سيناريو النهائي ورقم تاريخي ينتظر محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق بطولة دوري أبطال أوروبا أحد أكثر المواجهات إثارة وشهرة عندما يتلقي ريال مدريد مع ليفربول ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر.

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ويأمل ليفربول في تعويض خسارته الأخيرة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف في العام الماضي.

ويسعى ليفربول لاستغلال عامل الأرض والجمهور على ملعب الأنفيلد لتحقيق فوزًا مريحًا على ريال مدريد قبل مواجهات الإياب في سانتياجو برنابيو.

تفوق فني وتكتيكي في المواجهة الأخيرة أمام ريال مدريد

فاز ريال مدريد على ليفربول في المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في نهائي البطولة العام الماضي إلا أن الأفضلية الفنية والتكتيكية كانت في صالح ليفربول الذي لم يتمكن من ترجمة هذه الأفضلية بعد أضاع العديد من الفرص المحققة.

وشهدت المباراة 24 تسديدة للفريق الإنجليزي مقابل 4 تسديدات فقط للنادي الإسباني والذي سجل هدفًا غاليًا عن طريق فينيسيوس جونيور.

كما كانت إحصائية الأهداف المتوقعة أو "xg" في صالح ليفربول بـ 2.2 هدف وهي الإحصائية التي تتوقع عدد الأهداف بناء على جودة الفرص لكل فريق.

ويعد ليفربول هو أكثر فريق قام بعدد

من التسديدات في نهائي دوري أبطال أوروبا كما يعتبر محمد صلاح أكثر لاعب سدد في نهائي البطولة برصيد 6 تسديدات.

لذلك سيكون على ليفربول أن يتمتع بالقدرة على تحويل الفرص إلى أهداف وعدم تكرار سيناريو مباراة العام الماضي.

محمد صلاح يسعى لمعادلة رقم دورجبا

فرضت مواجهة ريال مدريد وليفربول قوتها على الساحة الأوروبية في السنوات الأخيرة بسبب امتلاك الفريقين العديد من نجوم كرة القدم في العالم خلال الوقت الحالي.

سيدخل نجوم الفريقين بطموحات كبيرة ومتقاربة حيث يسعى محمد صلاح صاحب الــ 7 أهداف في دور المجموعات إلى تسجيل هدفه الثامن بالنسخة الحالية ليعادل رقم النجم الإيفواري السابق ديدييه دورجبا كأفضل هداف أفريقي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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