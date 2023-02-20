الامارات | فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق ربدان للمحامل الشراعية 22 قدماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق ربدان للمحامل الشراعية 22 قدماً، وهو الجولة الثالثة لهذه الفئة، وذلك ضمن روزنامة السباقات التراثية التي ينظمها النادي خلال الموسم، ويغلق باب التسجيل يوم الخميس المقبل.

وسيقام السباق يوم الجمعة المقبل، وسيتم تحديد نقطة الانطلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وستكون باتجاه خط النهاية عند سارية العلم على كورنيش أبوظبي.

ونظم نادي إبوظبي للرياضات البحرية جولتين، وحملت الأولى اسم سباق مهرجان الشيخ زايد، وتوج باللقب المحمل «حشيم»، وحمل سباق الجولة الثانية اسم أدنوك، وتوج باللقب المحمل «نمران»، وشهدت الجولتان مشاركة كبيرة لمحامل شراعية، من مختلف إمارات الدولة.

وبدأت اللجنة المنظمة لسباق ربدان تجهيزاتها للسباق، حيث تعمل على تعزيز الترتيبات المطلوبة لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح السباق من الناحية التنظيمية والفنية واللوجستية.

ويولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أهمية كبيرة بالسباقات التراثية، ويعمل النادي على تنظيم كل سباقات فئاتها المختلفة، لما لها من دور بارز في الحفاظ على التراث البحري.

وتحظى السباقات الشراعية لفئة 22 قدماً، بإقبال كبير من الشباب والصغار، كونها تمثل بداية خوض تجارب السباقات التراثية، ومنها ينطلق البحارة الشباب والصغار إلى الفئات الأكبر.

من جهته، أكد رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية خليفة الرميثي إن النجاحات التي ظلت تسجلها السباقات التراثية، جعلتها فعاليات جاذبة للمشاركين، والجماهير المتابعة لها من على كورنيش أبوظبي.

وقال: "تجمع سباقات المحامل فئة 22 قدماً البحارة الشباب والصغار، الذين يحرصون على المشاركة في السباقات بحماس كبير، ورغبة في تحقيق الفوز، والاسهام في تعزيز جهود الحفاظ على التراث البحري الإمارات".

وأضاف: "يتوقع أن تشهد الجولة الثالثة مشاركة كبيرة، بعد الإقبال المميز في الجولتين الأولى والثانية".