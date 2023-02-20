شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مبارة "رجال طائرة الأهلي" يواجه "مصافي الشمال" في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدأ الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي اليوم الاثنين مشواره في البطولة العربية للأندية التي تقام في القاهرة، حيث يلتقي مع نظيره فريق مصافي الشمال العراقي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة استاد القاهرة الدولي، ويسعى الفريق إلى الفوز بها وتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة أخيرة قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ويتواجد فريق رجال طائرة الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم فرق: مصافي الشمال العراقي والوكرة القطري وخيبل اليمني وبني ياس الإماراتي والسيب العماني،فيما تضم المجموعة الأولى كلا من: الأهلي القطري والميناء اليمني وكاظمة الكويتي والنصر البحريني والصداقة الفلسطيني والسويحلي الليبي.