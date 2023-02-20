شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم موقف الونش من رحلة تونس الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، موقف محمود حمدى الونش مدافع الفريق من السفر مع بعثة الفريق إلى تونس الأربعاء المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة الترجى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وينتظم الونش فى التدريبات الجماعية للزمالك، اليوم الاثنين، بعد العودة من السعودية، حيث استغل اللاعب سفر فريقه إلى ليبيا خلال الأيام الماضية لمواجهة المريخ السودانى وتوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

فى سياق متصل، رصد مجلس إدارة نادى الزمالك مكافآت خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على فريق الترجى التونسى، فى المباراة المقبلة، والمقرر لها يوم السبت، بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الترجي فى تونس، حتى ينعش الفريق آمال التأهل لدور الثمانية، خاصة بعد خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائرى، فى القاهرة، ثم التعادل سلبيًا مع المريخ السودانى فى ليبيا.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.

وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، في السادسة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.