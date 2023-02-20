شكرا لقرائتكم خبر عن استاد أسوان يصدر تعليمات خاصة لحضور الجماهير مباراة الأهلى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة استاد أسوان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بتأمين مباريات دورى رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن تكون مواعيد غلق بوابات استاد أسوان لدخول الجماهير الساعة 2.00 ظهرا لمباراة أسوان و الأهلى يوم الثلاثاء 21/2/2023 والتى تقام باستاد أسوان الساعة 2.45 عصرا.

كما تقرر تخصيص بوابة رقم 4 لدخول وخروج جماهير نادى أسوان وتخصيص بوابة رقم 2 لدخول وخروج جماهير النادى الأهلى.

وقالت إدارة نادى أسوان الرياضى، إنها تهيب بجماهيرها المساندة لفريقها ضرورة على الحرص على الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المسئولة عن تنظيم المباريات، حافظا على أمنهم وسلامتهم، وتأكيدا على الصورة الحضارية التى تظهر بها جماهير نادى أسوان بالمدرجات.

وفى سياق آخر، عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة عاصفة مع لاعبى فريقه خلال معسكرهم المغلق بأسوان، استعداداً لمواجهة زهرة الجنوب غداً بالدوري.

كولر حرص على تعنيف لاعبيه بشدة على الأداء المتراخى الذى ظهروا به فى مباراة الهلال السودانى، مؤكداً أنه لن يقبل بتكرار هذا الأداء مرة أخرى فى المباريات المقبلة، مشدداً على ضرورة استعادة التركيز وتلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تتسبب في تعقيد المباريات مبكراً.

ورفض كولر حجة الإرهاق التي ساقها اللاعبين لتبرير الخسارة من الهلال السودانى مؤكداً أن تراجع مستوى بعض اللاعبين فنياً وبدنياً بصورة ملحوظة أمر غير مقبول.