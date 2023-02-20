شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب الكونغو لكرة القدم تحت 20 سنة لمواجهة جنوب السودان بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مادينجولا مارى جوزيف المدير الفنى لمنتخب الكونغو للشباب تحت 20 سنة، تشكيل مباراة فريقه أمام جنوب السودان المقرر لها تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، فى إطار مشاركتهما فى بطولة كأس أمم أفريقيا لمرحلتهما السنية.

حراسة المرمى.. كريستيان وامبا

خط الدفاع.. جاكيوس بووامبا وبلفيجور مانوانا وجوليو نيجاندزيامى وجوسنا لول إندو.

خط الوسط.. ديوجراسياس باسنجا وبرنس ساوسو وكلود نجونجارا وأرنوفى مومبولى.

خط الهجوم.. دافاريل ديامب مبا وجيديون نونجو.

بينما يجلس على دكة البدلاء كلًا من إيدى موتو وديولى فيت إيبنجو واكساوسى نزايو وسليمان أويناجو وسارا سامبا واينو لويمبا ومايلون ماكوندو وهيرجى مانيونجو ويجو سايكو.