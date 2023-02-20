اخبار الرياضه

تشكيل منتخب الكونغو لكرة القدم تحت 20 سنة لمواجهة جنوب السودان بأمم أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب الكونغو لكرة القدم تحت 20 سنة لمواجهة جنوب السودان بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مادينجولا مارى جوزيف المدير الفنى لمنتخب الكونغو للشباب تحت 20 سنة، تشكيل مباراة فريقه أمام جنوب السودان المقرر لها تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، فى إطار مشاركتهما فى بطولة كأس أمم أفريقيا لمرحلتهما السنية.

 

حراسة المرمى.. كريستيان وامبا 

 

خط الدفاع.. جاكيوس بووامبا وبلفيجور مانوانا وجوليو نيجاندزيامى وجوسنا لول إندو.

 

خط الوسط.. ديوجراسياس باسنجا وبرنس ساوسو وكلود نجونجارا وأرنوفى مومبولى.

 

خط الهجوم.. دافاريل ديامب مبا وجيديون نونجو.

 

بينما يجلس على دكة البدلاء كلًا من إيدى موتو وديولى فيت إيبنجو واكساوسى نزايو وسليمان أويناجو وسارا سامبا واينو لويمبا ومايلون ماكوندو وهيرجى مانيونجو ويجو سايكو.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا