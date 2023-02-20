شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء حكام مباراتى أفريقيا الوسطى مع أوغندا وجنوب السودان والكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "CAF" إدارة مباراة أفريقيا الوسطى وأوغندا، التى تقام فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، فى إطار مباريات الدور التمهيدى لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، للجنوب أفريقى "أكونا زينيث" ويعاونه "فاناتا إدريسا" من مالى، ويارا عاطف من مصر، وحكم رابع محمود ناجى من مصر.

بينما تم إسناد إدارة مباراة جنوب السودان والكونغو، المقرر لها السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد هيئة قناة السويس الجديد، لطاقم تحكيم مغربى بقيادة المُحكمة "بشرى كربوبي" وتعاونها "فاتحة جرمومي" و"سكينة حامدى"، وحكم رابع الإيفوارى "دييرو حميدو".