شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: "بسمع عن نفسى قصص أنا معرفهاش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، رسالة غامضة عبر حسابه على انستجرام، كتب فيها: "من مميزات مجتمعنا إنك تسمع عن نفسك قصص أنت نفسك متعرفهاش".

من ناحية أخرى، وضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى برنامجا بدنيا لتجهيز محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق ليقود خط هجوم المارد الأحمر في مباراة أسوان غداً بالدوري.

وعانى كهربا من نزلة برد أبعدته عن المشاركة مع الأهلى في مباراة الهلال السودانى التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد قبل أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه أمس الأحد استعداداً لمواجهة تماسيح النيل.

ويحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية .

ويستعيد الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق فى مباراة أسوان بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب خالد عبد الفتاح عن مباراة الأهلى مع الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد فى مباراة فلامنجو البرازيلي فى كأس العالم للأندية، والتى خسرها المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين.

ورغم غياب خالد عبد الفتاح عن مباراة الهلال، إلا أن الجهاز الفني حرص على تواجد اللاعب فى رحلة السودان نظرًا لعودة البعثة مباشرة لأسوان عقب مباراة دوري أبطال أفريقيا من أجل خوض منافسات الدوري ضمن الأسبوع الـ19.