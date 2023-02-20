شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يطير إلى المغرب الخميس استعدادا لمواجهة الجيش الملكى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، الخميس المقبل موعداً للسفر إلى المغرب، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان فيوتشر قد تعادل فى أول جولتين أمام إسكو كارا التوجولي وبيراميدز، بنفس النتيجة بهدف لمثله، ليحصد أبناء على ماهر نقطتين فقط.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الجيش الملكي المغربي الأحد المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين بالمغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.

وواصل فيواشر سلسلة اللاهزيمة أمام بيراميدز في مختلف البطولات منذ صعوده إلى الدوري الممتاز، حيث سبق وتقابل الفريقان في 3 مباريات بالدوري، فاز فيوتشر في واحدة بهدفين مقابل هدف، وتعادل في مباراتين، قبل أن يتعادل في المباراة الأخيرة بالكونفدرالية.