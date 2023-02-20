شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتلقى إخطارًا بموعد وحكام مواجهة إسكو كارا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد وحكام مباراته أمام إسكو كارا التوجولى فى لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة اللقاء فى السادسة مساء الأحد 26 فبراير الجارى باستاد الدفاع الجوي.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم الكونغولي، ميسيي موفوتو، ويعاونه رودريج مبيلي من الكاميرون المساعد الأول، وريس مونتي من ساوتومي المساعد الثاني، وتشارل فيتيال من الكونغو حكما رابعا.

ويراقب المباراة راشيد أوكالي من الجزائر، ويراقب الحكام بارفات كواديو من كوت ديفوار، والمنسق العام ماسا ديارا من موريتانيا، والمنسق الأمني محمد فريمان من سيراليون، وإيناس مظهر المنسق الإعلامي من مصر.

وكان تعادل فيوتشر مع بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وسجل هدف الفريق السماوى محمد حمدى، بينما تعادل محمد غنام لفيوتشر.

وأصبح ترتيب المجموعة الثالثة بالكونفدرالية كالتالى:

الجيش الملكى.. 4 نقاط

بيراميدز.. نقطتين

فيوتشر.. نقطتين

أسكو كارا.. نقطة واحدة