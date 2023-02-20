شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر فى كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للسلاح قائمة منتخب مصر التى تشارك فى كأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات (فردي وفرق)، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 حتى 26 فبراير الجارى بنادي النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشارك 45 دولة فى منافسات البطولة بواقع 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.

وسمح الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني للاعبي الأندية بالمشاركة في منافسات البطولة على نفقتهم الشخصية بعد موافقة الاتحاد وذلك وفقًا لتصنيف اللاعب

ويشارك فى منافسات سلاح الشيش رجال 19 لاعبًا منهم 8 لاعبين على نفقة الاتحاد وهم: علاء أبو القاسم ، محمد حمزة ، محمد عصام ، محمد حسام الدين ، يوسف فوده ، عبد الرحمن طلبه ، سيف الغايش ، سهيل نوار.

فيما يخوض 11 لاعبًا منافسات البطولة على نفقتهم الخاصة وهم: يحيى ماضي ، عبد الرحمن حفور، يوسف سناء ، أحمد هنداوي ، صالح محمدً ، عبد الرحمن فودة ، كريم عاصم ، أيمن الغايش ، أحمد طارق ، محمد بهي الدين ، تامر زين العابدين.

ويشارك في منافسات سلاح الشيش سيدات 19 لاعبة منهن 8 لاعبات على نفقة الاتحاد وهن: يارا الشرقاوي ، نهى هاني ، نورا منير ، ملك حمزة ، لجين خالد ، سلمى هاني ، انجي خالد، جنى مصلح.

وتشارك 11 لاعبة مصرية على نفقتها الخاصة وهن: جنى إيهاب ، عائشة محمد ، عاليا رضوان ، جنى محمد ، سارة النحاس ، سارة الملاح ، هنا النحاس ، هاجر أحمد ، ياسمين عمرو ، جانا الملاح ، هانيا المنشاوي.

ويقود الفريق المدرب الإيطالي فاليرو اسبرومنتي ومصطفى نهاد ومحمود السيد وأخصائي التأهيل البدني محمد الجمال والأطباء أحمد عزت وغادة عاطف ومدير إداري أيمن غنيم ومحمد فهمي إداري المنتخب.

ويشارك في منافسات سلاح الشيش رجال 202 لاعبًا يمثلون 37 دولة وهي: الأرجنتين، ارمينيا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا العظمى، المانيا، هونج كونج، المجر، الهند، ايطاليا، الأردن، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، مالي، بولندا، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سلوفكيا، الصين تايبيه، الإمارات العربية المتحدة، اوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اوزباكستان، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

فيما يشارك في منافسات سلاح الشيش سيدات 166 لاعبة يمثلن 35 دولة وهي: الأرجنتين، استراليا، النمسا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا العظمى، المانيا، هونج كونج، المجر، الهند، ايطاليا، الأردن، اليابان، كوريا، لبنان، المكسيك، الفلبين، بولندا، بورتوريكو، رومانيا، سنغافورا، السويد، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، اوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اوزباكستان بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وأكد عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح أن مصر تنظم كأس العالم لسلاح الشيش رجال منذ عدة أعوام ولكن هذه هي المرة الأولى التي ننظم البطولة في منافسات الرجال والسيدات معًا في نفس الوقت، وهي تجربة جديدة من الاتحاد الدولي وفي حالة نجاحها في مصر سيتم تطبيقها في كل بطولات الاتحاد الدولي حيث انها تساهم في توفير النفقات على الدول المشاركة وهو أمر هام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.