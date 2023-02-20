أحمد فتوح يقترب من دعم صفوف الزمالك أمام الترجى التونسى

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القاهرة - سامية سيد - يقترب أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من دعم صفوف الفريق الأبيض أمام الترجى التونسى فى المباراة المقرر لها السبت المقبل فى تونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وغاب أحمد فتوح عن صفوف الزمالك فى مباراة سموحة بالدورى ومواجهة المريخ السودانى الماضية بدروى أبطال أفريقيا، بسبب الإصابة، ليقترب اللاعب من دعم صفوف الفريق الأبيض في موقعة الترجى التونسى المقبلة بدور المجموعات ببطولة أفريقيا.

فى سياق متصل، رصد مجلس إدارة نادى الزمالك مكافآت خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول لتحفيزهم على تحقيق الفوز على الترجى التونسى، فى المباراة المقبلة.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الترجي فى تونس، حتى ينعش الفريق آمال التأهل لدور الثمانية، خاصة بعد خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائرى، فى القاهرة، ثم التعادل سلبيًا مع المريخ السودانى فى ليبيا.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.

وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، في السادسة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.