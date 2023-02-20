شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الأخير للأهلى قبل مواجهة أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم، الاثنين، استعدادًا لمباراة أسوان ببطولة الدوري المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر غد الثلاثاء.

وقبل انطلاق مران الأهلي الختامي باستاد أسوان، عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، تحدث فيها ‏عن كافة الأمور الفنية والخططية الخاصة بمباراة أسوان غدا.

وعقب المحاضرة أدى لاعبو الأهلي ‏فقرة إحماء أعقبها تدريبات بالكرة، وفقرة خاصة بالجوانب الخططية والتكتيكية التى يرغب الجهاز ‏الفني فى تنفيذها خلال مباراة أسوان.‏

وخاض حراس مرمى الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، تدريباتهم ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.