شكرا لقرائتكم خبر عن بالترددات| القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم حول العالم، عن تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضد نظيره نادي ليفربول الإنجليزي، في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

ويحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا على حساب نظيره نادي ليفربول مساء غدًا الثلاثاء على ملعب أنفيلد معقل الريدز، في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد نظيره ليفربول، حيث ستقوم 6 قنوات فضائية مفتوحة بنقل أحداث المباراة.

1 - قناة IRIB Tv3

التردد: 1200 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

2 - قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3507

القمر: Eutelsat 36°E

3 - قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

4 - قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

5 - قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20500

القمر: AzerSpace 56°E

6 - قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20500

القمر: AzerSpace 56°E.

توقيت مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ريال مدريد ضد نظيره ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.