الامارات | وصول جثمان أتسو‭ ‬لاعب غانا إلى أكرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل جثمان كريستيان أتسو جناح منتخب غانا لكرة القدم إلى أكرا مساء أمس، بعد يوم من العثور عليه تحت أنقاض المبنى الذي يسكنه بعدما دمره زلزال بقوة 7.8 درجة في جنوب تركيا.

وكان أتسو (31 عاما) في عداد المفقودين بعد انهيار المبنى السكني في هاتاي منذ السادس من الشهر الجاري.

وكان نائب رئيس غانا محمدو باوميا على رأس مستقبلي نعش اللاعب المغطى بعلم البلاد في مطار كوتوكو الدولي بالعاصمة أكرا.

وقال مدير نادي هاتاي سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

وسجل لاعب غانا السابق هدف الفوز 1-صفر على قاسم باشا قبل دقائق من نهاية المباراة التي أقيمت في الخامس من الشهر الجاري.

ولعب أتسو مع تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون وقضى فترة في الرائد السعودي قبل أن ينتقل إلى هاتاي سبور في سبتمبر 2022.

وخاض أتسو 65 مباراة مع منتخب غانا وساعده في بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية 2015 عندما خسر الفريق أمام ساحل العاج بركلات الترجيح. وشارك لآخر مرة مع غانا في 2019.

وقال اتحاد كرة القدم في غانا يوم السبت "نتقدم بخالص تعازينا لزوجته وأبنائه وأسرته وأحبائه ومجتمع كرة القدم. فليرقد في سلام".