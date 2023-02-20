الامارات | عرض سعودي ضخم يجرد ريال مدريد أهم نجومه!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكتنف الغموض مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد دون معرفة فيما إذا كان سيستمر مع النادي الملكي الذي يرتدي قميصه منذ عام 2009 قادماً من ليون مقابل 35 مليون يورو.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية عن عرض سعودي مقدم لبنزيمة مدته موسمين سيحصل خلاله على راتب سنوي قيمته 60 مليون يورو خالية من الضرائب، دون ان تحدد اسم النادي.

وأوضحت أن بنزيمة (35 عاماً) يخشى على مستقبله في النادي في حال أراد الاستمرار لا سيما أن علاقته قوية مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ويستمد الثقة الهائلة منه.

يذكر أن أسماء كبيرة تردد انتقالها إلى الأندية السعودية في اعتباراً من الموسم المقبل خصوصاً بعد الصفقة المدوية التي أبرمها نادي النصر مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنوياً.

ومن أبرز تلك الأسماء الفرنسي كريم بنزيمة وزميله في ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، والإسباني سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة وغيرهم من نجوم أوروبا.