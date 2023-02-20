الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال .. تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف الأهلي ماميلودي صن دوانز، السبت المقبل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

استهل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بخسارة أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة دون أي نقاط، خلف صن داونز المتصدر صاحب الـ6 نقاط، والهلال الوصيف ولديه 3 نقاط، في حين يأتي الأهلي ثالثًا والقطن الكاميروني رابعًا دون أي نقاط.

جدير بالذكر أن الأهلي له مباراة مؤجلة مع القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية التي أقيمت مطلع الشهر الجاري في المغرب، وتوج بها ريال مدريد.