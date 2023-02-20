شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات كرة السلة يسيطرن على ألقاب التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت لاعبات منتخب كرة السلة سيدات على الجوائز الفردية فى بطولة المنطقة الخامسة الافريقية، والتى أقيمت بأوغندا، وتأهل من خلالها المنتخب إلى بطولة أفريقيا.

حصلت رنيم الجداوى على عدة جوائز، وتم اختيارها فى التشكيل المثالى وهدافة البطولة برصيد 98 هدفا، وأفضل لاعبة أيضا.

كما تم اختيار ريم موسى فى التشكيل المثالى، والأكثر صناعة للأهداف، حيث صنعت 34 هدفا، بالإضافة إلى نادين السلعاوى التى حصلت على لقب هدافة الرميات الثلاثية، حيث سجلت 13 ثلاثية فى البطولة.

ونجح منتخب مصر الأول للسيدات فى التأهل لبطولة أفريقيا لكرة السلة 2023 التي تقام فى رواندا، بعد الفوز على أوغندا بنتيجة 74-65، وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب الوطني تواجده في بطولة إفريقيا 2023 والتي تستضيفها رواندا.