شكرا لقرائتكم خبر عن فادي نجاح لاعب المقاولون العرب يعلن اعتزال كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فادي نجاح، مدافع فريق المقاولون العرب، اعتزاله كرة القدم، وكتب فادى نجاح عبر حسابه الشخصي على تويتر، "الحمد لله أعلن اعتزالى لعب كرة القدم الاحترافية، والانتقال للعيش مع أسرتى فى النمسا.. سعيد بمسيرتي بداية من نادي المنصورة كناشئ ثم حرس الحدود، بتروجت، سموحة، الانتاج الحربي ثم إنبي ونهاية بالمقاولون العرب".

وأضاف فادى نجاح، "الفترة القادمة سأبدأ دراسة علوم التدريب والحصول على الرخص التدريبية، ولحبى لكرة القدم، سأمارس كرة القدم كهواية مع أي فريق بالنمسا سيتيح لي هذه الفرصة، بدون مقابل مادي".

واختتم قائلا، "شكرا لكل شخص تعلمت منه سواء على المستوى الشخصي أو في كرة القدم أو أضاف لي أي شئ إيجابي، وبعتذر لنفسي إني تحملت في بعض الفترات التعامل مع قلة من المدربين كل مؤهلاتهم الفهلوة والدروشة والتفاؤل والتشاؤم وعدم الثقة بالنفس وتحميل فشلهم على الغير وبعاد كل البعد عن كرة القدم الحقيقة أو دراستها وكل مؤهلاتهم إنهم كانوا لاعبين كرة قدم جيدين في السابق".