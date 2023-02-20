شكرا لقرائتكم خبر عن رفض حجة الإرهاق.. تفاصيل جلسة كولر العاصفة مع لاعبى الأهلى فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة عاصفة مع لاعبى فريقه خلال معسكرهم المغلق بأسوان، استعداداً لمواجهة زهرة الجنوب غداً بالدوري.

كولر حرص على تعنيف لاعبيه بشدة على الأداء المتراخى الذى ظهروا به فى مباراة الهلال السودانى، مؤكداً أنه لن يقبل بتكرار هذا الأداء مرة أخرى فى المباريات المقبلة، مشدداً على ضرورة استعادة التركيز وتلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تتسبب في تعقيد المباريات مبكراً.

ورفض كولر حجة الإرهاق التي ساقها اللاعبين لتبرير الخسارة من الهلال السودانى مؤكداً أن تراجع مستوى بعض اللاعبين فنياً وبدنياً بصورة ملحوظة أمر غير مقبول.

ويختتم الأهلي اليوم، الاثنين، تحضيراته استعدادا لخوض مباراته أمام أسوان غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير اليوم ويقوم الجهاز الفني بوضع الخطة المناسبة للمباراة، من أجل تحقيق الهدف المنشود فى مواصلة الانتصارات والانفراد بصدارة الدوري الذي يتربع عليه الأهلي، رغم تأجيل 3 مباريات لظروف مشاركته فى كأس العالم للأندية.

وحرص مارسيل كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق أسوان من أجل معرفة أسلوب لعبهم وطريقتهم في التحضير واختراق صفوف المنافسين، وأسلوبهم وقت الاستحواذ على الكرة وفي الحالة الدفاعية، وأبرز اللاعبين الموجودين فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة لمباراة الغد.

ويتصدر الأهلى ترتيب أندية الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.