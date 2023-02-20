شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد الكاملة لمباريات البطولة العربية للكرة الطائرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية لرجال الكرة الطائرة مواعيد مباريات الفرق المشاركة بالمسابقة التى تستضيفها مصر.

وتستضيف مصر البطولة العربية لرجال الكرة الطائرة بالنسخة الـ 41 خلال الفترة من 20 فبراير الحالى وحتى 2 مارس المقبل.

ووصل إلى القاهرة، مساء السبت، الدكتور عبد الهادى الشبيب رئيس الاتحاد العربى للكرة الطائرة ورئيس الاتحاد بدولة الكويت.

وتنطلق المباريات فى الثانية عصر اليوم الاثنين بين فريقى الأهلى القطرى وكاظمة الكويتي، وبنفس التوقيت تقام مباراة السيب العمانى ونظيره فريق الوكرة القطرى.

وفى الرابعة مساءً، تقام مباراتان أيضًا، حيث يلاقى فريق الصداقة الفلسطينى والنصر البحرينى، فيما يلاقى بنى ياس الإماراتى نظيره خيبل اليمنى.

ويبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السابعة مساءً.

وفى الثامنة مساءا تقام مباراتين، حيث يلاقى الميناء اليمنى نظيره فريق السوايحلى الليبى، والأهلى المصرى ضد مصافى الشمال العراقي.

وتأتى مواعيد المباريات بالتفصيل كالتالي:

وأقيمت قرعة البطولة مساء أمس بعد تأكيد حضور 12 فريق عربى عقب إعلان إنسحاب 4 أندية، وهم فرق الكويت الكويتى وأهلى طرابلس الليبى والزمالك المصرى والقوات الفلسطينى من منافسات المسابقة لأسباب مختلفة.

جاء تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 12 نادى كالتالى :-

المجموعة الأولى

الأهلى القطرى – الميناء اليمن – الصداقة الفلسطينى – النصر البحرينى – السويحلى الليبى – كاظمة الكويت.

المجموعة الثانية

الوكرة القطرى – خيبل المهرة اليمن – مصافى الشمال العراق – بنى ياس الإماراتى – السيب عمان – الأهلى المصري.

وجاء جدول المنافسة كالتالى :