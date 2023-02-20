شكرا لقرائتكم خبر عن غنام محمد يخضع لفحص طبى للاطمئنان على إصابته قبل مواجهة الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع غنام محمد، لاعب وسط فيوتشر، لفحوصات طبية لتحديد حجم الاصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويقع فيوتشر بالمجموعة الثالثة، التى تضم أيضا الجيش الملكى المغربى، وإسكو كارا التوجولي.

وكان غنام محمد قد تعرض لإصابة فى الرأس عقب تسجيله هدف التعادل لفيوتشر ليغادر بعدها ملعب المباراة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الجيش الملكى المغربى الأحد المقبل، فى المباراة التى تجمع الفريقين بالمغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر الجيش الملكى المغربى المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولى، ويأتى فيوتشر فى المركز الثانى برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز فى المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتى فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.

وواصل فيواشر سلسلة اللاهزيمة أمام بيراميدز فى مختلف البطولات منذ صعوده إلى الدورى الممتاز، حيث سبق وتقابل الفريقان فى 3 مباريات بالدورى، فاز فيوتشر فى واحدة بهدفين مقابل هدف، وتعادل فى مباراتين، قبل أن يتعادل فى المباراة الأخيرة بالكونفدرالية.