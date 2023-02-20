شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بدوى خليفة عضو مجلس إدارة نادى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الدكتور بدوى خليفة عضو مجلس إدارة نادى الجزيرة، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن إقامة صلاة الجنازة فى مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر اليوم.

ونشر شريف سيف النصر، رئيس نادى الجزيرة، منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى ينعى فيه الراحل قائلا، "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الدكتور بدوي بك خليفة، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الموقر، بعد صراع طويل مع المرض، ربنا يجعل مرضك في ميزان حسناتك يا دكتور بدوي ويسكنك واسع جناته .. خبر حزين حزين، رجل محترم مثقف جميل ذو أخلاق عاليه جدا محبوب كل أعضاء وعمال نادي الجزيرة الرياضي، كنت دائما أقول له أنه مع الوقت سيكون من أهم رؤساء نادي الجزيرة الرياضي المرتقبين، ولكن من سوء حظنا جميعا لم يسعفه أو يسعفنا الوقت إلي جنات الخلد ابني حبيبي الغالي بدوي سنفتقدك جميع".