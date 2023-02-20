شكرا لقرائتكم خبر عن حيرة فى الجهاز الفنى للزمالك بسبب محمد عواد وصبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، فى حيرة بسبب مركز حراسة المرمى، خاصة فى ظل ثبات محمد عواد على مستواه، وظهور محمد صبحى بمستوى مميز خلال مواجهة سموحة.

ويأمل محمد صبحى فى الحصول على أكثر من فرصة فى المشاركة الأساسية، خاصة بعدما تألق اللاعب فى مباراة سموحة بمسابقة الدورى، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 1 حينها.

كما يرغب محمد عواد فى الاستمرار فى حراسة عرين فريقه بصفة أساسية حتى يضمن حجز مقعد مع المنتخب الوطني فى المعسكر المقبل، وهو ما وضع الجهاز الفني للزمالك فى حيرة ويدرس منح صبحى فرصة المشاركة على فترات حتى يضمن فى تلك الحالة منافسة الثنائى على الانضمام لقائمة المنتخب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، فى السادسة مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما فى المركزين الثالث والرابع.