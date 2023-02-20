شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أحمد برادة قائد ثورة التحول للعالمية فى الاسكواش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر النجم المصري أحمد برادة من النجوم الرائدين فى لعبة الإسكواش، والذي أحدث تحولاً كبيراً فى اللعبة داخل مصر، بعدما تألق داخل الملعب الزجاجي، ولد برادة فى 25 إبريل عام 1977، واحترف الاسكواش ليفتح الباب على مصراعيه أمام المواهب المصرية للتألق والانطلاق إلى العالمية وفرض الهيمنة على اللعبة.

حقق برادة العديد من الإنجازات فى الإسكواش، وتفوق على الكثير من الأبطال العالميين الذين يكبرونه سناً، وتقدم أحمد برادة فى نهاية عام 1997 إلى المركز الخامس فى تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش على مستوى العالم، وذلك بعد فوزه على المصنف الأول على مستوى العالم جانشيرخان في بطولة هليوبوليس الدولية للإسكواش التي أقيمت في القاهرة.

تعرض أحمد برداة لحادث طعن عام 2000، واعتزل لعبة الاسكواش بعدها واتجه للعمل بالمجال الفني كمغني، وشارك فى بطولة فيلم حب البنات، وقدم "برادة" عددا من الأغاني، منها "الحياة دى حكاية، الليلة، أنا راجع، انا ليك، حكايات، سألوني عنك، قمر البلد دي، كله من عينك، لو بعيد، ناسيني، نسيني وأنا جنبك".