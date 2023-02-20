شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة بالفيديو للاعبى المصرى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني بالنادي المصرى بقيادة حسام حسن، بمباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى جمعت الفريقين أمس، الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق السماوي، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين بيراميدز والمصري، وعقد حسام حسن محاضرة بالفيديو للاعبين لشرح بعض الأمور الفنية بناء على تلك المباراة.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة نظيره بيراميدز، فى المباراة التى تجمع الفريقين بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 بالدورى، والتى يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت بيراميدز والمصرى قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وأصدر النادى المصرى بيانا رسميا للرد على الشائعات التى ترددت فى الساعات الأخيرة عن رحيل الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن.

وجاء بيان المصرى كالتالي:

تلاحظ فى الآونة الأخيرة انتشار عدد من الشائعات والأخبار المغلوطة والمجهله المتعلقة بالفريق الأول للكرة بالنادى المصرى وذلك عبر عدد من المواقع الإلكترونية الرياضية وغير الرياضية.

وهو الأمر الذى يؤثر بالسلب على الاستقرار الفنى والإدارى داخل النادى وبناء على ذلك فإن مجلس إدارة النادى المصرى يناشد السادة الإعلاميين القائمين على تغطية أخبار النادى بصفة عامة وأخبار الفريق الأول بصفة خاصة بتحرى الدقة فيما يتم نشره عن النادي.

وكذلك الابتعاد عن الشائعات التى من شأنها الإضرار بالنادى وإثارة البلبلة داخل الأوساط الجماهيرية التى تضرب المثل فى الوقوف جنبا إلى جنب مع إدارة النادى والجهاز الفنى حرصا منها على إرساء دعائم الاستقرار بالقلعة الخضراء.

وتهيب إدارة المصرى، بكافة السادة الإعلاميين الاعتماد فقط على الحسابات الرسمية الخاصة بالنادى على كافة مواقع التواصل الاجتماعى للحصول على المعلومات المتعلقة بالنادى، وكذلك السيد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى وذلك باعتباره المتحدث الرسمى باسم مجلس إدارة النادي.