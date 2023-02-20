شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان يخضع اليوم لأشعة لتحديد موقفه من مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحة اليوم، الاثنين، أشعة بعد إصابته فى مباراة سموحة مع البنك الأهلي، التى جمعتهما مساء الأحد، فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتعرض الهانى سليمان لإصابة بشد فى السمانة خلال مباراة البنك الأهلي، والتى خرج على إثرها من المباراة ولم يستطع استكمالها ليدخل بدلا منه عمر صلاح، في المباراة التى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وسيخضع الهانى سليمان لأشعة اليوم لمعرفة حجم الإصابة وموقفه من اللحاق بمباراة سموحة مع حرس الحدود المقرر لها الأحد المقبل، فى الأسبوع العشرين من بطولة الدورى.

من جانبه، أبدى أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة رضاه عن التعادل مع فريق البنك الأهلي بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى إطار افتتاح منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد سامى للاعبين بعد المباراة، "النقطة مهمة جدا في ظل الظروف التي يعاني منها البنك الأهلى فى الصراع على الهبوط والقوة التي يخوض بها المباراة، مؤكدا أن تجنب الهزيمة هي الأهم في هذه المراحل".

وتعادل البنك الأهلى مع سموحة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز قبل الأخير بجدول الدورى، بينما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر.

وتقدم سعيدو سنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة 16 وتعادل حسام حسن لسموحه في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، وعاد أحمد ياسر للتقدم للبنك الأهلى بعدها بدقيقتين، وفى الدقيقة 76 أحرز مصطفى ميسى الهدف الثانى للموج الأزرق، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأحمد ياسر صانع ألعاب البنك الأهلى فى الدقيقة 65.