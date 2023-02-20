شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد خالد عبد الفتاح لتشكيل الأهلى الأساسى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة أسوان غداً بالدورى، بديلا لزميله محمد هانى الذى شارك أساسياً فى مباراة الهلال السودانى التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد فى دورى أبطال أفريقيا.

ويستعيد الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، جهود نجمه خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق فى مباراة أسوان بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب خالد عبد الفتاح عن مباراة الأهلى مع الهلال السودانى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد فى مباراة فلامنجو البرازيلى فى كأس العالم للأندية، والتى خسرها المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين.

ورغم غياب خالد عبد الفتاح عن مباراة الهلال، إلا أن الجهاز الفنى حرص على تواجد اللاعب فى رحلة السودان نظرًا لعودة البعثة مباشرة لأسوان عقب مباراة دورى أبطال أفريقيا من أجل خوض منافسات الدورى ضمن الأسبوع الـ19.

ويختتم فريق الأهلى اليوم، الاثنين، تحضيراته استعدادا لخوض مباراته أمام أسوان غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الدورى المصرى، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير اليوم ويقوم الجهاز الفنى بوضع الخطة المناسبة للمباراة، من أجل تحقيق الهدف المنشود فى مواصلة الانتصارات والانفراد بصدارة الدورى الذى يتربع عليه الأهلى، رغم تأجيل 3 مباريات لظروف مشاركته فى كأس العالم للأندية.

وحرص مارسيل كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق أسوان من أجل معرفة أسلوب لعبهم وطريقتهم فى التحضير واختراق صفوف المنافسين، وأسلوبهم وقت الاستحواذ على الكرة وفى الحالة الدفاعية، وأبرز اللاعبين الموجودين فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة لمباراة الغد.