شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف منافسات اليوم الثانى ببطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء رجال وسيدات مختلط ببطولة كأس العالم للرماية ( بندقية ومسدس ) والتى تستضيفها مصر بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

ولقد انتهت أمس مواجهات 10 متر مسدس ضغط هواء ضمن منافسات اليوم الأول ببطوله كأس العالم للرمايه المقامة حاليا فى ميادين مدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وجاءت نتائج الرجال كالتالى:

حقق السولوفاكى جيورخ توزينكى المركز الاول وحصل الإيطالى باولو مونا على المركز الثانى فيما حصد الهندى فارون تومار المركز الثالث.

وعلى مستوى السيدات:

حققت المجرية فيرونيكا ميجور ذهبية المركز الاول فيما حصدت الصربية زورانا ارانوفيتش فضية المركز الثانية وذهبت الميدالية البرونزية إلى انا كوراكاكى.

وأكد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى وعضو الاتحاد الدولى للرماية على قوة بطولة كاس العالم الحالية لمشاركة 51 دولة فى البطولة بالإضافة إلى مدى الإهتمام بها من قبل الاتحاد الدولى من خلال حرص رئيس الاتحاد الدولى على افتتاحها، معربا عن شكره وتقديره لمعالى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على المجهودات الكبيرة والدعم الغير محدود للرياضة المصرية وبصفة خاصة الرماية خلال الفترة الحالية والتى كان لها العديد من الاثار الإيجابية.

كما أشاد حسنى بالدور الكبير للقوات المسلحة فى دعم اتحاد الرماية فى ظل رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للرياضة والرياضيين.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام فى الفترة من 17 حتى 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وتقام جميع منافسات بطولة كأس العالم، على ميدان الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.