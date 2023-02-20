الأهلي يستهل مواجهاته بالبطولة العربية للطائرة مساء اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مواجهاته بمسابقة البطولة العربية للأندية مساء اليوم الاثنين بالقاهرة، بملاقاة نظيره فريق مصافي الشمال العراقي.

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ويبدأ اللقاء عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات المجموعة الثانية للبطولة العربية.



فرق البطولة ..

ويشارك فريق رجال طائرة الأهلي في المنافسات العربية بالمجموعة الثانية رفقة فرق : مصافي الشمال العراقي ، الوكرة القطري وخيبل اليمني وبني ياس الإماراتي والسيب العماني.

فيما تضم المجموعة الأولى أندية : "الأهلي القطري والميناء اليمني وكاظمة الكويتي والنصر البحريني والصداقة الفلسطيني والسويحلي

الليبي".

ومن المقرر أن يحاضر الجهاز الفني للأحمر اللاعبين في تعليمات فنية أخيرة قبل انطلاق عمليات الإحماء للوقوف على الخطط التكتيكية التي يتم تنفيذها خلال اللقاء.



وعلى صعيد منافسات السيدات تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره الصيد، بالأمس ضمن منافسات الدوري بنتيجة 3 - 2.

وأقيمت المباراة الخاصة بمنافسات السيدات على صالة الاتحاد السكندري بالإسكندرية.





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