إمام عاشور أساسيًا في تشكيل ميتلاند المتوقع أمام فيبورج الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق ميتلاند المحترف في صفوفه إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر والزمالك السابق، مع نظيره فريق فيبورج مساء اليوم الإثنين.

ويلتقي فريقي ميتلاند وفيبورج ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الدنماركي.

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ودخل إمام عاشور في قائمة الفريق المتجهة لمباراة فيبورج اليوم الاثنين، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميتلاند المتوقع أمام فيبورج الليلة

من المنتظر أن يشارك إمام عاشور في التشكيل الأساسي للمباراة، بعدما ظهر بمستوي أكثر من رائع في مباراته الأولي أمام سبورتنج لشبونة وتمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ليكون تشكيل ميتلاند المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: يوناس لوسل.

الدفاع: جويل أندرسون، هنريك دالسجارد، ستيفان

جارتنمان، باولو.

خط الوسط: إمام عاشور، أرمين جيجوفيتش، كريستوفر أولسون.

الهجوم: جوستاف إيزاكسن، فالديمار بيسكوف، فريدريك هايزلبيرج.

ترتيب ميتلاند وفيبورج بالدوري الدنماركي

يحتل فريق ميتلاند المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 23 نقطة، بعدما خاض الفريق 17 مباراة، حقق الفوز في 5 وتعادل في 8 وخسر 4 مباريات.

بينما يحتل فريق فيبورج المركز الثاني برصيد 32 نقطة، جمعهما من 17 مباراة، حيث فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 3 لقاءات.

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