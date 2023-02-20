تشكيل شباب الأهلي الإماراتي المتوقع لموجهة الهلال السعودي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق شباب الأهلي الإماراتي لمواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع نظيره الهلال السعودي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا، والتي يحتضنها ستاد الجنوب بمدينة الوكرة بقطر.

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تشكيل أهلي دبي المتوقع أمام الهلال السعودي

حارس المرمى: ماجد ناصر

خط الدفاع: أحمد عباس، أحمد جميل، رنيان فيكتور، بدر ناصر

خط الوسط: كارتابيا، أحمد نور الله، عزيز غاناييف، يحيى الغساني

خط الهجوم: عمر خربين، يوري سيزار

موقف شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

تأهل فريق أهلي دبي بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف فولاد الإيراني، مقابل 5 نقاط للغرافة القطري و4

لآهال التركماني.

قائمة شباب الأهلي لمباراة الهلال السعودي

ماجد ناصر، حسن حمزة، علي عيسى صالح، جاسون ديناير، محمد مرزوق، أحمد عبد الله جميل، عبد العزيز هيكل، مروان فهد، وليد عباس، يوسف جابر، يحيى الغساني، عبد الله النقبي، عيد خميس، حارب عبد الله، عزيز جانييف، أحمد نور الله، سلطان علي البدواوي، عبد العزيز محمد، كارتابيا، يوري سيزار، جوستافو سيلفا، شيكنا دومبيا، عمر خربين وطارق أحمد.

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