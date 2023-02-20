تعرف على منافسات اليوم الثانى ببطولة كاس العالم للرماية بالعاصمة الادارية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء رجال وسيدات مختلط ببطولة كاس العالم للرماية ( بندقية ومسدس ) والتى تستضيفها مصر بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

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ولقد انتهت أمس مواجهات ١٠ متر مسدس ضغط هواء ضمن منافسات اليوم الأول ببطوله كأس العالم للرمايه المقامة حاليا في ميادين مدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة .

وجاءت نتائج الرجال كالتالى :

حقق السولوفاكي جيورخ توزينكي المركز الاول وحصل الإيطالي باولو مونا علي المركز الثاني فيما حصد الهندي فارون تومار المركز الثالث .

وعلي مستوي السيدات:

حققت المجرية فيرونيكا ميجور ذهبية المركز الاول فيما حصدت الصربية زورانا ارانوفيتش فضية المركز الثانية وذهبت الميدالية البرونزية الي انا كوراكاكي .

وأكد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصري والأفريقى وعضو الاتحاد الدولي للرماية على قوة بطولة كاس العالم الحالية لمشاركة 51 دولة فى البطولة بالإضافة الى مدى الإهتمام بها من قبل الاتحاد الدولى من خلال حرص رئيس الاتحاد الدولي على افتتاحها، معربا عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على المجهودات الكبيرة والدعم الغير محدود للرياضة المصرية وبصفة خاصة الرماية خلال الفترة الحالية والتي كان لها العديد من الاثار الإيجابية.

كما أشاد حسنى بالدور الكبير للقوات المسلحة في دعم اتحاد الرماية في ظل رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وتقام جميع منافسات بطولة كأس العالم، على ميدان الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.

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