تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة شباب دبي الليلة بدوري أبطال أسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الهلال السعودي تحت قيادة مدربه رامون دياز لمواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع نظيره شباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا.

ويحتضن استاد “الجنوب” في مدينة الوكرة بـ قطر المباراة المشتعلة بين الهلال السعودي وشباب الأهلي مساء اليوم الإثنين.

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تشكيل الهلال المتوقع أمام شباب الأهلي الإماراتي

حارس المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري، جانغ هيون سو، على آل بليهي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريو

خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيغالو، موسى ماريجا

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع المباراة عبر القنوات التالية:

Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق محمد الشامسى

beIN Sports AFC 1 HD بتعليق حسن العيدروس

SSC1 HD بتعليق عيسى الحربين

Alkass Five HD بتعليق خليل البلوشي

قائمة الهلال السعودي لمباراة شباب الأهلي

"عبد الله المعيوف، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي البليهي، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، ياسر الشهراني، عبد الله الحمدان، ناصر الدوسري، موسى ماريجا، أندري كاريلو، جانج هيون سو، محمد العويس، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان، مصعب الجوير، محمد القحطاني، أحمد آل جبيع، سعود عبد الحميد، محمد الخيبري، حمد اليامي، ميشايل ديلجادو".

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